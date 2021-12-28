Бригада строителей из Беларуси в Москве

Наша бригада из Беларуси состоит из профессиональных мастеров с опытом работы от 5 до 15 лет. У нас работают только славяне без вредных привычек.

+7 967 269-66-56
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Наши преимущества

Почему стоит выбрать именно нас

Профессионалы

Наша бригада уже не первый год на рынке строительных услуг и мы готовы предложить только лучшее.

Качество материалов

В своей работе мы используем только самые проверенные материалы.

Все виды работ

В нашей бригаде специалисты широкого профиля, что позволяет выполнять различные виды работ.

Оплата

Оплата по факту выполнения работ. Вы защищены от потери средств, если результат не тот, что ожидали.

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Услуги

Строительная бригада из Беларуси - ваш надежный партнер

Ремонт домов в Москве

Ремонт дома недорого Ремонтные работы — это всегда мероприятие ответственное и очень трудоемкое. Чтобы добиться идеального результат, целесообразно приглашать профессиональную

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О компании

Несколько слов о нашей компании.

Все больше людей с каждым годом стремятся переселиться из шумных городов за город. Если Вы хотите построить частный дом или коттедж в Москве, тогда Вам необходимо профессиональная бригада строителей и рабочих, которые смогут воплотить задуманное в реальность.

Компания BELSTROYKA — это бригада профессиональных строителей из Беларуси. Мы оказываем услуги в сфере строительства и отделки, используя в работе уникальные технологии и современные, качественные материалы. Если Вы еще не решили, какой дом Вы хотите, то наши специалисты помогут выбрать материал для строительства, составят подробную смету с расчетами и проконсультируют по любому вопросу касательно возведения жилого объекта.

Ищете бригаду строителей славян? Мы бригада строителей из Беларуси

Перед всеми, кто решил начать возведение собственного загородного дома в Москве, встает вопрос выбора материала и технологии строительства. Именно от выбора материала зависит стоимость строительства, а также комфортность проживания в доме.

Бригада строителей из Беларуси возводит в Москве деревянные дома из бруса, а также каркасные дома. Все наши работы отличаются высоким качеством исполнения, так как на всех этапах работ мы соблюдаем нормы и требования ГОСТ и СНиП.

Работая над возведением объектов из бруса (оцилиндрованного, клееного, обрезного, профилированного), мы используем технологичные противопожарные пропитки, а также составы против плесени, грибка и насекомых. Это продлевает срок службы дерева, а, соответственно, и всего дома.

При сборки каркасного дома мы особое внимание уделяем прокладке современных шума-, гидро- и теплоизоляционных материалов между стеновыми панелями, которые гарантируют комфортное проживание в жилище в любую погоду и время года. Переходите в контакты для звонка или письма и мы вам обязательно поможем. А каталог наших работ скажет сам за себя о нашем качестве работ.

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Строительная бригада из Беларуси - ваш надежный партнер

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Отзывы о бригаде

Честные отзывы из яндекс услуг.

Максим Олейник
Максим ОлейникСев.Бутово
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Белорусское качество как всегда на высоте. Строили каркасный дом. 
Александр Гулеев
Александр ГулеевПодмосковье
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Строили баню и делали внутреннюю отделку. Доволен работой. Буду обращаться за строительством пристройки к дому
Сергей Митюшин
Сергей МитюшинВатутинки
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Белорусская бригада строителей=качество.  Делали внутреннюю отделку дома. Все сделано на высшем уровне. Делали все под ключ. Подобраны качественные материалы. Буду обращаться еще и советовать друзьям.
BELSTROYKA.RU

Новости

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Строители из
Беларуси

Наша строительная бригада из Республики Беларусь сделает все, чтобы Ваш дом стал уютным, красивым и экологичным.

  • Качество работы
  • Надежность команды
  • Уверенность в результате
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