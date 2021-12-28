Бригада строителей из Беларуси в Москве
Наша бригада из Беларуси состоит из профессиональных мастеров с опытом работы от 5 до 15 лет. У нас работают только славяне без вредных привычек.
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Услуги
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О компании
Несколько слов о нашей компании.
Все больше людей с каждым годом стремятся переселиться из шумных городов за город. Если Вы хотите построить частный дом или коттедж в Москве, тогда Вам необходимо профессиональная бригада строителей и рабочих, которые смогут воплотить задуманное в реальность.
Компания BELSTROYKA — это бригада профессиональных строителей из Беларуси. Мы оказываем услуги в сфере строительства и отделки, используя в работе уникальные технологии и современные, качественные материалы. Если Вы еще не решили, какой дом Вы хотите, то наши специалисты помогут выбрать материал для строительства, составят подробную смету с расчетами и проконсультируют по любому вопросу касательно возведения жилого объекта.
Ищете бригаду строителей славян? Мы бригада строителей из Беларуси
Перед всеми, кто решил начать возведение собственного загородного дома в Москве, встает вопрос выбора материала и технологии строительства. Именно от выбора материала зависит стоимость строительства, а также комфортность проживания в доме.
Бригада строителей из Беларуси возводит в Москве деревянные дома из бруса, а также каркасные дома. Все наши работы отличаются высоким качеством исполнения, так как на всех этапах работ мы соблюдаем нормы и требования ГОСТ и СНиП.
Работая над возведением объектов из бруса (оцилиндрованного, клееного, обрезного, профилированного), мы используем технологичные противопожарные пропитки, а также составы против плесени, грибка и насекомых. Это продлевает срок службы дерева, а, соответственно, и всего дома.
При сборки каркасного дома мы особое внимание уделяем прокладке современных шума-, гидро- и теплоизоляционных материалов между стеновыми панелями, которые гарантируют комфортное проживание в жилище в любую погоду и время года. Переходите в контакты для звонка или письма и мы вам обязательно поможем. А каталог наших работ скажет сам за себя о нашем качестве работ.
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